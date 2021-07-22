Kastamonu'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiyi balıkçılar kurtardı
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Kastamonu'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiyi balıkçılar kurtardı

Kastamonu'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiyi balıkçılar kurtardı
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi, balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi, balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Ginolu plajında denize giren Hakan K. ve Kemal B. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi, dalgaların arasında gözden kayboldu.

Durumu fark eden vatandaşların yardım istemesi üzerine balıkçılardan Aytaç ve Alper Güzelaydın, tekneleri ile denize açıldı.

Balıkçılar tarafından denizden çıkartılan 3 kişi, ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Çatalzeytin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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