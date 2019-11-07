Kastamonu'da DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Kastamonu'da DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

07.11.2019 14:02 | Son Güncelleme: 07.11.2019 14:02
Kastamonu'da DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen Y.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA
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