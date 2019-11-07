Kastamonu'da DEAŞ şüphelisi tutuklandı
Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen Y.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.