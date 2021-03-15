Kastamonu'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
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Kastamonu'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

15.03.2021 16:09 | Son Güncelleme: 15.03.2021 16:17
Kastamonu'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet gösterdikleri yönünde bilgi elde edilen ve Kastamonu'da ikamet ettikleri belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Ekiplerce kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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