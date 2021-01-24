Kastamonu'da DEAŞ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
24.01.2021 00:23 | Son Güncelleme: 24.01.2021 00:26
Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde operasyon düzenlendi.
Operasyonda yabancı uyruklu 6 şüpheli yakalandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor