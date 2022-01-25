Kastamonu'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı - Haberler
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Kastamonu'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

Kastamonu'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Gürkan Yılmaz - Haberler | Güncel

KASTAMONU'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı.

KASTAMONU (DHA) - KASTAMONU'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ terör örgütünün çatışma bölgelerinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen yabancı uyruklu şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Kastamonu'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Gürkan Yılmaz - Son Dakika Haberleri

Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu, Terör, DEAŞ, Güncel, Haber

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