Kastamonu'da DEAŞ'a yönelik operasyonda bir zanlı yakalandı
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Kastamonu'da DEAŞ'a yönelik operasyonda bir zanlı yakalandı

Kastamonu'da DEAŞ'a yönelik operasyonda bir zanlı yakalandı
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.

Taşköprü ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu M.E.B. gözaltına alındı.

M.E.B'nin Suriye'de bulunduğu dönemde örgüte eleman temin edip finansman sağladığı öğrenildi.

Öte yandan jandarma tarafından operasyonun görüntüleri de basınla paylaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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