Kastamonu'da Covid-19 tedbirlerine uymayan 73 kişiye ceza
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Kastamonu'da Covid-19 tedbirlerine uymayan 73 kişiye ceza

Kastamonu'da Covid-19 tedbirlerine uymayan 73 kişiye ceza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 73 kişiye idari para cezası uygulandı.

Kastamonu'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 73 kişiye idari para cezası uygulandı.

Kastamonu'da 20-26 Mayıs 2021 tarihleri arasında maske takmamaktan 2, sosyal mesafeye uymamaktan 1, sokağa çıkma yasağına uymamaktan 67, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymamaktan 3 kişi olmak üzere toplam 73 kişiye 100 bin 570 TL idari para cezası uygulandı. Yapılan denetimlerde ayrıca 27 Mayıs tarihi itibari ile izolasyon ve karantina tedbirlerine uymayan 13 kişinin Valilikçe belirlenen yurtlarda yerleştirildi. Karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 3 kişi hakkında ise TCK 195. madde kapsamında suç duyurusunda bulunuldu. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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