Kastamonu'da çöplükte çıkan ve ormana sıçrayan yangın söndürüldü

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde, eski çöplük alanında çıkan, bir süre sonra ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde, eski çöplük alanında çıkan, bir süre sonra ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

İlçede kullanılmayan eski çöplük alanında dün akşam henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Pınarbaşı ve Azdavay itfaiyesi ile Pınarbaşı, Azdavay ve Daday Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları da tamamlandı.

Yanan orman alanının tespiti için çalışma gerçekleştirilecek.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, AA muhabirine, kısa sürede müdahale ettiklerini yangını, daha fazla büyümeden söndürdükleri için mutlu olduklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor