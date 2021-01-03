Kastamonu'da çöplükte başlayan yangın ormanlık alana sıçradı

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.

İlçeye bağlı Çepni köyü Şifan Mahallesi'nde köye ait çöplükte başlayan yangın, bir süre sonra ormanlık alana sıçradı.

Yangına Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ve Çatalzeytin Belediyesi itfaiye ekipleri ile çevre köylerden vatandaşlar müdahale ediyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor