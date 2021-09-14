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Kastamonu'da çöp kutularını ateşe verdiler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kastamonu'da çöp kutularını ateşe verdiler

Kastamonu'nun Cide ilçesinde pazaryerinde bulunan çöp kovaları yakılarak kullanılamaz hale getirildi.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde pazaryerinde bulunan çöp kovaları yakılarak kullanılamaz hale getirildi.

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesinde Yaşar Şakar Kapalı Pazaryerinde bulunan çöp kovaları, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından ateşe verildi. Gece saatlerinde bir anda etrafı ağır plastik kokusu sarması sebebiyle olayı fark eden pazar yerindeki fırın çalışanları, yanan konteynırlara müdahale ederek, durumu Cide Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan konteynırları hemen bitişinde bulunan odunlara sıçramadan söndürdü. Olay ile ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kastamonu'da çöp kutularını ateşe verdiler

Kastamonu'da çöp kutularını ateşe verdiler

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