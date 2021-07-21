Kastamonu'da çöken kameriyenin altında kalan 3 kişi yaralandı
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kameriyenin çökmesi nedeniyle yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kameriyenin çökmesi nedeniyle yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
İlçede bulunan Küçüksu Mesire Alanı'na piknik yapmaya gelenlerin üzerine kameriye çöktü.
Kameriyenin altında kalan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor