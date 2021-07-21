Kastamonu'da çöken kameriyenin altında kalan 3 kişi yaralandı
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Kastamonu'da çöken kameriyenin altında kalan 3 kişi yaralandı

Kastamonu'da çöken kameriyenin altında kalan 3 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kameriyenin çökmesi nedeniyle yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kameriyenin çökmesi nedeniyle yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

İlçede bulunan Küçüksu Mesire Alanı'na piknik yapmaya gelenlerin üzerine kameriye çöktü.

Kameriyenin altında kalan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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