Kastamonu'da çöken evin altında kalan keçiyi itfaiye ve AFAD kurtardı

Kastamonu'da çöken metruk evin altında kalan keçi itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kastamonu'da çöken metruk evin altında kalan keçi itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Merkez Uzunoluk köyü Aynacılar Mahallesi'nde bulunan metruk ahşap ev çöktü. Buraya giden köy sakinleri, bir keçinin göçük altında kaldığını görünce yardım talebinde bulundu.

Bunun üzerine, köye giden AFAD ve itfaiye ekipleri, keçiyi göçük altından sağ çıkartarak sahibine teslim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor