Kastamonu'da "çıraklara" gıda kolisi yardımı Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan iş yerlerinde çırak olan çalışan 150 kişiye gıda kolisi dağıtıldı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan iş yerlerinde çırak olan çalışan 150 kişiye gıda kolisi dağıtıldı.

Taşköprü Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iş yerlerinin kapanması nedeniyle zor durumda kalanlar için Valilik izniyle "Gıda Kolisi Yardım Kampanyası" başlattı.

Belediye Başkanı Abdullah Çatal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 tehdidi nedeniyle Taşköprü ilçesinde geçici süreliğine de olsa çok sayıda iş yerinin kapandığını, birçok insanın işsiz kaldığını söyledi.

İlçede topyekun duyarlılık örneği göstermek adına kampanya düzenlediklerini belirten Çatal, "Koronavirüs sürecinde ilçemizde toplamda 1500 paket gıda kolisi yardımı yapılmıştı. Buna ek olarak kahvehane, lokanta ve berberlerde çalışan çıraklara vermek amacıyla 150 paket gıda kolisi oluşturup dağıtımını yaptık." dedi.

Gıda kolisi dağıtımının süreceğini ifade eden Çatal, "Taşköprü Belediyesi olarak iş adamları, hayırsever esnaflar ve belediyemizin katkılarıyla toplamda 1650 koli teslim etmiş olduk. Tüm hayırsever Taşköprü halkını kampanyaya destek vermeye davet ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA