Kastamonu'da cipin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı
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Kastamonu'da cipin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı

Kastamonu'da cipin devrilmesi sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

08.02.2020 21:16 | Son Güncelleme: 08.02.2020 21:16
Kastamonu'da cipin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı

'da cipin devrilmesi sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Haydar Gümüşbaş'ın (65) kullandığı 71 AAP 846 plakalı cip, 15 Temmuz İstiklal Tüneli girişinde şarampole devrildi.

Kazada sürücünün yanı sıra araçta bulunan Mehmet (46), Sibel (40), Beyza (2) ve Banu Erol (2) ile Hatice Gümüşbaş (58) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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