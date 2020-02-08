Kastamonu'da cipin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı
Kastamonu'da cipin devrilmesi sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kastamonu'da cipin devrilmesi sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Haydar Gümüşbaş'ın (65) kullandığı 71 AAP 846 plakalı cip, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli girişinde şarampole devrildi.
Kazada sürücünün yanı sıra araçta bulunan Mehmet (46), Sibel (40), Beyza (2) ve Banu Erol (2) ile Hatice Gümüşbaş (58) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.