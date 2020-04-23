Kastamonu'da çıkan yangında üç ev kullanılamaz hale geldi Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında üç ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında üç ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Azdavay ilçesine bağlı Göktaş köyü Kızılcatarla Mahallesi'nde iddialara göre elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler, kısa sürede rüzgarında etkisiyle tüm evi kapladı. Hemen bitişiğinde bulunan diğer evlere de sıçrayan yangına Azdavay Belediyesi ile Şenpazar Belediyesine ait itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonrasında yangın, diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınabildi. Yangında Durmuş Oturak, Mustafa Önder ve Yaşar Toprak'a ait evler tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangın ile ilgili jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek, evleri yanan ailelere geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, "Geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum, elimizden geldiğince yanlarında olacağımızı bilmelerini istiyorum. Bu güzel tarihi evlerimizin elektrik tesisatları yapılalı tam 35 yıl oldu. Bütün yangınlar elektrik kontağından çıkmakta ve başkalarına da telafisi mümkün olmayan zararlar veriliyor. Herkesin köydeki ahşap evlerimizin tesisatlarını yenilemesi kaçınılmaz, bir milli görevimizdir" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA