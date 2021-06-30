Kastamonu'da çıkan yangında tarım arazisi zarar gördü
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Kastamonu'da çıkan yangında tarım arazisi zarar gördü

Kastamonu'da çıkan yangında tarım arazisi zarar gördü
Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan yangında 20 dekar tarım arazisi zarar gördü.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan yangında 20 dekar tarım arazisi zarar gördü.

İlçenin İhsanlı köyü mevkisindeki arpa ve yulaf tarlalarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Köylülerin ihbarı üzerine Samatlar Orman İşletme Müdürlüğü ve Araç Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Köylülerin ve ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında 20 dekarlık tarım arazisinde zarar meydana geldi.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Kastamonu'da çıkan yangında tarım arazisi zarar gördü
Kastamonu'da çıkan yangında tarım arazisi zarar gördü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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