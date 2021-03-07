Kastamonu'da çıkan yangında ev ve ahır kullanılamaz hale geldi
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Kastamonu'da çıkan yangında ev ve ahır kullanılamaz hale geldi

07.03.2021 00:01 | Son Güncelleme: 07.03.2021 00:04
Kastamonu'da çıkan yangında ev ve ahır kullanılamaz hale geldi

Kastamonu'da çıkan yangında, 2 katlı ev ile ahır kullanılamaz hale gelirken 4 keçi telef oldu.

Kastamonu'da çıkan yangında, 2 katlı ev ile ahır kullanılamaz hale gelirken 4 keçi telef oldu.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı İbişler köyü Kütükler Mahallesi'nde yaşayan Hasan Kabadayı'nın evinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangına Kastamonu İtfaiyesi, Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri ve İl Özel İdaresi ekipleri müdahale etti.

Çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alınan yangında 2 katlı ev ve ahır kullanılamaz hale geldi.

Evi yanan Kabadayı, AA muhabirine, annesiyle yaşadığını söyledi.

Yangın sırasında komşuda olduklarını dile getiren Kabadayı, "Başka bir komşu telefonla aradı, 'abi eviniz yanıyor' dedi. Geldiğimizde ev yanmaya başlamış. Traktörümüzü kurtarabildim. Küçükbaş hayvanlarımız vardı, 4'ünü kurtardık, 4'ünü kurtaramadık. Onlar da telef oldu. Evden hiçbir şeyi kurtaramadık, hepsi yandı." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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