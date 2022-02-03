Kastamonu'da çıkan yangında eski ilkokul binası yandı
AA, Erkut Kargın - Güncel
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Kastamonu'nun Araç ilçesinde eski ilkokul binası, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Araç ilçesinde eski ilkokul binası, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
İlçeye bağlı Serdar köyü Taşpınar Mahallesi'nde atıl halde bulunan ilkokul binasında yangın çıktı.
Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye gelen Araç Belediyesi İtfaiye ekibi ve arazözlerle yangına müdahale edildi.
Yangın, çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.
AA / Erkut Kargın - Güncel