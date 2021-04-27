Kastamonu'da çıkan yangında 4 ev kül oldu 2 ev kullanılamaz hale geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kastamonu'da çıkan yangında 4 ev kül oldu 2 ev kullanılamaz hale geldi

Kastamonu'da çıkan yangında 4 ev kül oldu 2 ev kullanılamaz hale geldi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KASTAMONU merkezde 2 katlı ahşap evde çıkan yangın, bitişikteki evlere de sıçradı.

KASTAMONU merkezde 2 katlı ahşap evde çıkan yangın, bitişikteki evlere de sıçradı. 4 evin küle döndüğü yangında 2 evde ise büyük çapta hasar meydana geldi.

Yangın saat 01.30 sıralarında kent merkezinde bulunan Kırkçeşme Mahallesi Tepeyol Sokak üzerinde meydana geldi. Ahşap 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle alevler bitişikteki evlere de sıçradı. Mahallede korkuya neden olan yangına Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabaları sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında yaralanan olmazken 4 ev tamamen küle döndü, 2 ev ise büyük çapta zarar oluştu.İtfaiye ekipleri, yangının çıkış sebebini araştırmak için çalışma başlattı.


Kastamonu'da çıkan yangında 4 ev kül oldu 2 ev kullanılamaz hale geldi
Kastamonu'da çıkan yangında 4 ev kül oldu 2 ev kullanılamaz hale geldi
Kastamonu'da çıkan yangında 4 ev kül oldu 2 ev kullanılamaz hale geldi
Kastamonu'da çıkan yangında 4 ev kül oldu 2 ev kullanılamaz hale geldi
Kastamonu'da çıkan yangında 4 ev kül oldu 2 ev kullanılamaz hale geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Arkadaşında kalan sevgilisiyle tartışınca olayla alakası olmayan insanların evini ateşe verdi
Arkadaşında kalan sevgilisiyle tartışınca olayla alakası olmayan insanların evini ateşe verdi
Teslim olmamak için intihara bile kalkışan uyuşturucu satıcısının sonu cezaevi oldu
Teslim olmamak için intihara bile kalkışan uyuşturucu satıcısının sonu cezaevi oldu
Tarihi camiye yapmadıklarını bırakmadılar! Önce ateşe verdiler, sonra kaçak kazı yaparak define aradılar
Tarihi camiye yapmadıklarını bırakmadılar! Önce ateşe verdiler, sonra kaçak kazı yaparak define aradılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Şeyma Subaşı Merve Dizdar Kaan Yıldırım Burcu Biricik
Spor Cenk Tosun Yılmaz Vural Fırat Aydınus Rıza Çalımbay Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Faruk Fatih Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kastamonu'da çıkan yangında 4 ev kül oldu 2 ev kullanılamaz hale geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 03:35:58. #1.14#

title