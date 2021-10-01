Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ev ile köy konağı yandı - Haberler
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Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ev ile köy konağı yandı

AA / Özgür Alantor - Haberler | Güncel
Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ev ile köy konağı yandı

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde çıkan yangında 1 ev ve köy konağı kullanılamaz hale geldi.

İHSANGAZİ, KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde çıkan yangında 1 ev ve köy konağı kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Obruk köyü Sıklık mahallesinde Hakkı Şekerci'ye ait 2 katlı ahşap evin çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bitişiğindeki iki katlı köy konağına sıçradı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen Kastamonu, İhsangazi ve Araç belediyeleri itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler yangına müdahale etti.

Civardaki evlere sıçramadan kontrol altına alınan yangında Şekerci'ye ait ev ile köy konağı kullanılmaz hale geldi.

Jandarma ekipleri, yangından kimse zarar görmemesi için bölgede güvenlik önlemi aldı.

AA / Özgür Alantor - Son Dakika Haberleri
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