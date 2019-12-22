Kastamonu'da çıkan yangında 1 kişi öldü
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Kastamonu'da çıkan yangında 1 kişi öldü

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesine bağlı Gökçe köyünde iki katlı ahşap evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

22.12.2019 15:32 | Son Güncelleme: 22.12.2019 15:37
Kastamonu'da çıkan yangında 1 kişi öldü

'nun ilçesine bağlı köyünde iki katlı ahşap evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Doğanyurt'a bağlı Gökçe köyü Karamanağzı Mahallesi'nde Selahattin Gök'e ait iki katlı ahşap evde sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine Doğanyurt ve İnebolu'dan itfaiye ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alınabilen yangında ev sahibi Selahattin Gök hayatını kaybetti. Ekipler, yalnız yaşayan Gök'ün cesedini yanan evden çıkarttı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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