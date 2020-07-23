Kastamonu'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.

Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.

Kent merkezine bağlı Çiğil köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına, merkez, Daday ve Karadere Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler ile köylüler müdahale etti.

Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA