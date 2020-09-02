Kastamonu'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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Kastamonu'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Kastamonu'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
02.09.2020 19:55 | Son Güncelleme: 02.09.2020 20:04

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Bölgedeki bir köye sıçrayan yangında 4 ev ile 4 samanlık yandı.

İlçeye bağlı Derekaraağaç köyü Dumanlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye kent merkezi ile ilçelerden Orman İşletme Müdürlüğüne ait çok sayıda arazöz ve iş makinesi sevk edildi. Yangına müdahale eden ekiplerin çalışması sürüyor.

Yangın söndürme uçağı ve bir helikopterin de destek verdiği çalışmalara bölgedeki köylüler de katılıyor.

Alevler, yangın nedeniyle daha önce boşaltılan Derekaraağaç köyüne de ulaştı. Yangının sıçradığı Derekaraağaç köyü Tekeoğlu Mahallesi'nde 4 ev ile 4 samanlık yandı.

Kaynak: AA

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