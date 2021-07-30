Kastamonu'da çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor
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Kastamonu'da çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor

Kastamonu'da çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor
Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Obrucak köyündeki ormanlık alanda yangın çıktığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve arazözler sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlere ekiplerin yanı sıra köy sakinleri de müdahale ediyor.

Yangının çıktığı alanın yakınında buğday tarlalarının bulunması dikkati çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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