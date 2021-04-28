Kastamonu'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kastamonu'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Kastamonu'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Kastamonu'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Kastamonu'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Merkez Kızılkese köyü Taşan Mahallesi ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile vatandaşlar müdahale etti.

Kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları başlatıldı.

İlk belirlemelere göre yangında 2 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

2 kişinin öldüğü, 3 evin küle döndüğü yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
2 kişinin öldüğü, 3 evin küle döndüğü yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Son dakika! Ölüm anne ve kızını yangında yakaladı
Son dakika! Ölüm anne ve kızını yangında yakaladı
Kastamonu'da 4 ev alevlere teslim oldu, anne ve kızı feci şekilde can verdi
Kastamonu'da 4 ev alevlere teslim oldu, anne ve kızı feci şekilde can verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Özcan Deniz Acun Ilıcalı Burak Sergen Burcu Biricik
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kastamonu'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 00:41:17. #1.16#

title