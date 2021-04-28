Kastamonu'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Kastamonu'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Kastamonu'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Merkez Kızılkese köyü Taşan Mahallesi ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile vatandaşlar müdahale etti.
Kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları başlatıldı.
İlk belirlemelere göre yangında 2 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor