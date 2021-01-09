Kastamonu'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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Kastamonu'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

09.01.2021 15:31 | Son Güncelleme: 09.01.2021 15:34
Kastamonu'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Erencik Mahallesi ile Düzağaç köyü arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına Orman Bölge Müdürlüğü, Doğanyurt Belediyesi İtfaiyesi ekipleri ile vatandaşlar müdahale etti.

Kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Celal Bekiroğlu

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