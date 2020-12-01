Kastamonu'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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Kastamonu'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

01.12.2020 22:21 | Son Güncelleme: 01.12.2020 22:24
Kastamonu'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Aşağı Ilıpınar köyü Karaçayır mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine Samatlar, Araç, Daday, Taşköprü, Kastamonu merkez ve Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.

Kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları başlatıldı.

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Havanın aydınlanmasının ardından yangının ne kadar alanı etkilediğini belirlemek için ölçüm yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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