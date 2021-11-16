Kastamonu'da "Cihad-ül Ekber Danişmendliler ve Bir Zamanlar Selçuklu" sergisi açıldı

FIRAT, MALATYA (AA) - Kastamonu'da "Cihad-ül Ekber Danişmendliler ve Bir Zamanlar Selçuklu" Projesi kapsamında, Selçuklu ile Danişmendliler dönemine ait şapkalar, kıyafetler, kitre heykeller ve dönemi anlatan yağlı boya tabloların yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü, Müzeler Genel Müdürlüğü ile Geleneksel Anadolu Kültür ve Sanat Atölyeleri Akademisi (GAKSA) iş birliğiyle hazırlanan sergi, Saray Hamamı Kültür ve Sanat Merkezi'nde açıldı.

GAKSA Yönetim Kurulu Başkanı Işın Fırat, açılışta yaptığı konuşmada, Anadolu'da yazılmış üç büyük destandan ikisi, Selçukname ve Danişmendname'nin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla sergiyi düzenlediklerini söyledi.

Sergide yer alan eserler hakkında bilgi veren Fırat, "Sergimizde, sultanların, hanım sultanların, banilerin, ulemanın kitreden, dökümden ve canlandırma silikondan yapılan heykelleri, replika kostümler, Selçuklu'yu ve Danişmendiler'i ifade eden, aynı zamanda 'menkıbe tasviri' dediğimiz yaşanmışlıklarıyla yağlı boya tablolara dönüştürülen koleksiyonda 36 tablo, 26 manken, 72 adet kitre heykel başta olmak üzere toplam 350 eser bulunmaktadır." diye konuştu.

Fırat, serginin 5 gün açık kalacağını belirterek, "Böylesine tarihi öneme sahip bir serginin Kastamonu'da açılmasından dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Buradaki çalışma, bilim kurulundan arkadaşlarımızın üstün gayretleriyle bu güzel koleksiyon ortaya çıktı." dedi.

Vali Avni Çakır ise tarihi öneme sahip serginin açılmasından dolayı mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından serginin açılışı gerçekleştirildi.

AA / Özgür Alantor - Son Dakika Haberleri

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