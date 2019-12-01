Kastamonu'da cezaevi firarisi sahte kimlikle yakalandı
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Kastamonu'da cezaevi firarisi sahte kimlikle yakalandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 8 ayrı suçtan aranan ve cezaevi firarisi olduğu öğrenilen kişi yakalandı.

01.12.2019 23:48 | Son Güncelleme: 01.12.2019 23:48
Kastamonu'da cezaevi firarisi sahte kimlikle yakalandı

'nun ilçesinde 8 ayrı suçtan aranan ve cezaevi firarisi olduğu öğrenilen kişi yakalandı.

Taşköprü İlçe Komutanlığına bağlı ekipler, cezaevi firarisi H.Ç'nin ilçedeki bir kahvehanede olduğunu belirledi.

Söz konusu kahvehaneye operasyon düzenleyen ekipler, üzerinde sahte kimlik bulunan firariyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Taşköprü Adliyesine sevk edilen H.Ç. tutuklandı.

Kaynak: AA
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