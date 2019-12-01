Kastamonu'da cezaevi firarisi sahte kimlikle yakalandı
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 8 ayrı suçtan aranan ve cezaevi firarisi olduğu öğrenilen kişi yakalandı.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 8 ayrı suçtan aranan ve cezaevi firarisi olduğu öğrenilen kişi yakalandı.
Taşköprü İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, cezaevi firarisi H.Ç'nin ilçedeki bir kahvehanede olduğunu belirledi.
Söz konusu kahvehaneye operasyon düzenleyen ekipler, üzerinde sahte kimlik bulunan firariyi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından Taşköprü Adliyesine sevk edilen H.Ç. tutuklandı.