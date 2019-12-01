Kastamonu'da cezaevi firarisi kahvehanede yakalandı

01.12.2019 18:09 | Son Güncelleme: 01.12.2019 18:14

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde cezaevi firarisi kahvehanede sahte kimlikle yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Taşköprü İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 8 ayrı suçtan aranan ve cezaevi firarisi olduğu öğrenilen Hüsnü Ç.'yi alınan bir ihbar üzerine kıskıvrak yakaladı.



Taşköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bir ihbar üzerine ilçe merkezinde bulunan bir kıraathanede 8 ayrı suçtan yakalaması bulunan ve cezaevi firarisi olduğu öğrenilen Hüsnü Ç.'yi üzerinde bulunan sahte kimlikle kıskıvrak yakaladı. Taşköprü İlçe Jandarma komutanlığına götürülen ve burada ifadesi alınan zanlı Hüsnü Ç., jandarmadaki işlemlerinin ardından Taşköprü Adliyesine sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkarılan Hüsnü Ç., adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA