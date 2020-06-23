Kastamonu'da ceviz büyüklüğünde yağan dolu, araç ve evlere zarar verdi
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Kastamonu'da ceviz büyüklüğünde yağan dolu, araç ve evlere zarar verdi

Kastamonu'da ceviz büyüklüğünde yağan dolu, araç ve evlere zarar verdi Araçların camları patladı, bina cephelerinde hasar oluştu Kastamonu'nun Daday, Seydiler ve Ağlı ilçelerinde ceviz büyüklüğünde yağın dolu nedeniyle birçok araç ve evde hasar oluştu.

23.06.2020 20:05 | Son Güncelleme: 23.06.2020 20:25

Kastamonu'da ceviz büyüklüğünde yağan dolu, araç ve evlere zarar verdi

Araçların camları patladı, bina cephelerinde hasar oluştu

KASTAMONU - Kastamonu'nun Daday, Seydiler ve Ağlı ilçelerinde ceviz büyüklüğünde yağın dolu nedeniyle birçok araç ve evde hasar oluştu. Dolu yağışı, aynı zamanda ekili alanlara da zarar verdi.

Kastamonu il genelinde uyarısı yapılan dolu ve şiddetli yağmur etkili oldu. Aniden başlayan şiddetli yağmur Ağlı, Seydiler ve Daday ilçelerinde yerini bir süre sonra yerini dolu yağışına bıraktı. Yola ve araçların üzerine düşen yumurta büyüklüğündeki dolu ekili dikili alanlar olmak üzere ev iş yeri ve araçlara büyük zarar verdi. Daday, Seydiler ve Ağlı ilçelerinde ise bir süre etkili olan dolu yağışı nedeniyle birçok iş yerinde, araçta, evde ve ekili arazide zarar oluştu. İş yerleriyle evleri su basarken belediye ekipleri, suyu tahliye etmek için mücadele etti. Araç sahipleri, araçlarını doludan korumak için benzin istasyonları ile kapalı alanları doldururken, bazıları ise araçlarını halı örterek korumaya çalıştı.

Daday'da etkili olan dolu yağışında aracı hasar gören vatandaşlar, aniden bastıran dolunun ceviz büyüklüğünde olduğunu ve bir yere sığınamayınca aracına büyük hasar verdiğini dile getirdi. Dolu yağışından aracı hasar gören bir diğer sürücüsü ise, "Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Aracımın camını patlatmış. Doludan dolayı aracımın camı patladı. 10 dakika civarında bir dolu yağışı oldu. Birde evimin üzerinde bulunan güneş enerjisinde de hasar oluşturmuş, evin camları kırılmış" diye konuştu.

Kastamonu'da ceviz büyüklüğünde yağan dolu, araç ve evlere zarar verdi

Kaynak: İHA

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