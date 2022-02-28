Kastamonu'da çeşitli noktalara kuş yuvaları asılarak yem bırakıldı - Haberler

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Kastamonu'da çeşitli noktalara kuş yuvaları asılarak yem bırakıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kastamonu'da çeşitli noktalara kuş yuvaları asılarak yem bırakıldı

Kastamonu'da HAYDİ ekipleri, il merkezinde çeşitli noktalara kuş yuvaları asarak yem bıraktı.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'da HAYDİ ekipleri, il merkezinde çeşitli noktalara kuş yuvaları asarak yem bıraktı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) personellerince, zorlu kış şartlarını daha kolay geçirmeleri amacıyla doğayı paylaştıkları can dostlarının barınma ve beslenmelerine yönelik çalışma yapıldı. Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği personellerince, il merkezinde park, bahçe ve oyun alanları gibi çeşitli bölgelere kuş yuvaları asılarak yem bırakıldı. - KASTAMONU

Kastamonu'da çeşitli noktalara kuş yuvaları asılarak yem bırakıldı

Kastamonu'da çeşitli noktalara kuş yuvaları asılarak yem bırakıldı

Kastamonu'da çeşitli noktalara kuş yuvaları asılarak yem bırakıldı

Kastamonu'da çeşitli noktalara kuş yuvaları asılarak yem bırakıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu, 3. Sayfa, Haberler

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