Kastamonu'da çeltik üreticileri ramazanda da zorlu mesailerini sürdürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Kastamonu'da çeltik üreticileri ramazanda da zorlu mesailerini sürdürüyor

Kastamonu'da çeltik üreticileri ramazanda da zorlu mesailerini sürdürüyor
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Türkiye'nin önemli pirinç üretim merkezlerinden Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çiftçiler, çeltik tarlalarında ramazan ayında da ter döküyor.

Türkiye'nin önemli pirinç üretim merkezlerinden Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çiftçiler, çeltik tarlalarında ramazan ayında da ter döküyor.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 1926'da Türkiye'nin ilk çeltik fabrikasının kurulduğu Tosya'da yaklaşık 10 bin dekar alanda çeltik ekimi yapılıyor.

Lezzetiyle rağbet gören Tosya pirinci, coğrafi işaret belgeli "Sarıkılçık" türüyle ön plana çıkıyor.

Bölgenin en yüksek noktalarından Ilgaz Dağı'ndan gelen sularla beslenen çeltik tarlalarında, Sarıkılçık'ın yanı sıra Yaşar, Maratelli ve Osmancık pirinç çeşitleri de yetiştiriliyor.

Çiftçiler, nisan ayında başladıkları hazırlık sürecinde tarlaları kare şeklinde hazırladıktan sonra bu alanları sürüp içindeki yabancı otları temizliyor.

Ramazan ayı olmasına rağmen bazen kürekle, bazen tırmıkla, bazen de traktörüyle tarlasını ekime hazırlayan çiftçiler, pirince dönüşen çeltiğin yetişmesi için büyük özveriyle zorlu bir mücadele veriyor.

Çevlik Köyü Muhtarı Mahir Sarı, AA muhabirine, köylerinde 1500 dekar arazide çeltik ekimi yapıldığını söyledi.

Tarlaların ekim için uzun hazırlık dönemi olduğunu anlatan Sarı, "Çeltik tarlalarımızı önce pullukla sürdük, ardından da kazayağı ile düzledik. Önce kuruyken temizliğini yaptık. Şu anda keşanlarını yapıyoruz. İçini temizledikten sonra zamanı geldiğinde tohumla buluşturacağız. Yaklaşık bir aydır hazırlık yapıyoruz. " dedi.

"Ramazan ayındayız, zor oluyor ama Allah sabrını, gücünü veriyor"

Havaların bugünlerde sıcak gittiğini dile getiren Sarı, "Çeltik tarlalarının hazırlanması, ekimi zorlu bir süreç. Ramazan ayındayız ve havalar oldukça sıcak gittiği için zorlu geçiyor. Oruç biraz zorluyor ama Allah sabrını veriyor." diye konuştu.

Çiftçilerden Hasan Ergen de yıllardır çeltik ekimi yaptığını belirterek, "Bu işler mart ayının sonunda başlıyor, nisan ve mayıs ayında devam ediyor. Şu an hazırlık dönemindeyiz. Tarlaların su yolları olan arkları temizliyoruz. Tarlalarımıza su veriyoruz, keşan yapıyoruz. Hava da sıcak gidiyor. Ramazan ayındayız, zor oluyor ama Allah sabrını, gücünü veriyor." ifadelerini kullandı.

Ailesine yardım eden Afyon Kocatepe Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Mücahit Göktepe de Kovid-19 nedeniyle uzaktan eğitim yapıldığına işaret ederek, "Ben de köyümde babama yardım ediyorum. Bu iş kas gücüyle yapılan bir iş olduğu için ramazan ayında elbette biraz zorlanıyoruz ama Allah'ım kolaylığını veriyor. Hem orucumuzu tutuyoruz hem de ekmeğimizi kazanmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

PALANDÖKEN'DE 61 BİN METREKÜP KAR SAKLANACAK
PALANDÖKEN'DE 61 BİN METREKÜP KAR SAKLANACAK
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Ersin Tatar Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Eda Ece Seda Sayan Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Serdar Aziz Bülent Uygun Ali Tandoğan Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kastamonu'da çeltik üreticileri ramazanda da zorlu mesailerini sürdürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 11:57:56. #1.15#

title