Kastamonu'da çatıdan düşen bir kişi öldü
Kastamonu'da iş merkezinin çatısından düşen bir kişi hayatını kaybetti.
16.06.2020 00:05 | Son Güncelleme: 16.06.2020 00:15
Kastamonu'da iş merkezinin çatısından düşen bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Kuzeykent Mahallesi'nde bulunan Ufo İş Merkezi'nin çatısına tamirat için çıkan Rıza Caferi dengesini kaybederek düştü.
Ağır yaralanan Caferi çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Caferi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA