Kastamonu'da "Çatalzeytin fındık şekeri" coğrafi işaretle tescillendi
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Kastamonu'da "Çatalzeytin fındık şekeri" coğrafi işaretle tescillendi

Kastamonu'da 'Çatalzeytin fındık şekeri' coğrafi işaretle tescillendi
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Kastamonu'da "Çatalzeytin fındık şekeri"ne, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Kastamonu'da "Çatalzeytin fındık şekeri"ne, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Çatalzeytin Belediyesinin 30 Mart 2018'deki başvurusunun tescille sonuçlanmasının ardından, Kastamonu'nun coğrafi işaretli ürün sayısının 21'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, başvurusu yapılan diğer ürünlerle ilgili Türk Patent ve Marka Kurumunda incelemenin devam ettiği kaydedildi.

Çatalzeytin Belediye Başkanı Ahmet Demir de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çatalzeytin fındık şekeri"nin tescilinin ilçeye, esnafa ve Kastamonu'ya hayırlı olmasını diledi.

Kastamonu'nun diğer coğrafi işaretli ürünleri ise şunlar:

"Azdavay yöresel giysileri, Cide ceviz helvası, Daday etli ekmeği, Devrekani cırık tatlısı, Devrekani hindi banduması, Kastamonu çekme helvası, Kastamonu örme fanilası, Kastamonu simidi, Kastamonu siyez buğdayı, Kastamonu siyez bulguru, Kastamonu taş baskı dokuması, Kastamonu tiridi, Pınarbaşı kara çorbası, Taşköprü kuyu kebabı, Taşköprü sarımsağı, Tosya bıçkısı, Kastamonu pastırması, Tosya kıstısı, Tosya pirinci ve Evrenye bıçağı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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