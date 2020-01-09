Kastamonu'da çarpışan 2 otomobilin sürücüleri yaralandı
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında sürücüler yaralandı.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında sürücüler yaralandı.
Ahmet Sarıbaş idaresindeki 37 AAR 140 plakalı otomobil ile Enver Bozkuş'un kullandığı 37 LH 301 plakalı otomobil, Taşköprü Yukarı Emerce köy yolunda çarpıştı.
Bozkuş, otomobilde sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerine çıkarıldı.
Yaralanan sürücüler Taşköprü Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.