Kastamonu'da Camiden Hırsızlık

Kastamonu'da bir camiye giren hırsız, yardım kutsundaki parayı ve camiye ait dizüstü bilgisayarı çaldı.

Alınan bilgiye göre, Kuzeykent Mahallesi'nde bulunan Hacı Muzaffer Caferoğlu Camisi'ne giren hırsız, içeride bulunan cami yardım kutusundaki 370 lira ile dizüstü bilgisayarı çalarak kaçtı.

Camiye gelen imam, içeriden hırsızlık yapıldığını fark ederek durumu polise bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.