Kastamonu'da çalışmalar hızla sürüyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi afet bölgelerine ihtiyaçlar doğrultusunda yardım göndermeye devam ediyor.

Kastamonu'da meydana gelen selin ardından müdahalede bulunmak için bölgeye iş makinalarını gönderen Büyükşehir Belediyesi, ekiplere destek için dört adet damperli kamyon daha gönderdi.

Yoğun yağışlar sebebiyle Kastamonu ve Sinop'ta meydana gelen sel felaketinin ardından bölgeye Kalabak Suyu gönderen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Kastamonu'ya toplamda 1 greyder, 1 loder, 1 dozer, 1 paletli ekskavatör, 2 jcb ve 6 adet damperli kamyon sevk etmiş oldu.Kastamonu'ya çalışmalarını sürdüren ekipler, sel sebebiyle kapanan yolları açma ve temizlik çalışmalarına destek veriyor. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi ve Sinop'un Türkeli ilçesinde görev yapan Büyükşehir Belediyesi personeli, bölgedeki çalışmalara hızla başladı. Ayrıca bölgeye vatandaşların temiz içme suyu ihtiyacını karşılanması için 3 tır Kalabak Su da gönderildi.

Kaynak: Bültenler