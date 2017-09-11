Kastamonu'da cadde ortasında silahlı kavga: 1 Yaralı



KASTAMONU - Kastamonu'nun en işlek caddesinde çıkan tartışma sonrası bir kişi, bacağından silahla vurularak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun en işlek caddelerinden birisi olan Cebrail Mahallesi Kırkçeşme Caddesi üzerinde F.İ., kendisi hakkında konuştuğunu ileri sürdüğü E.Y. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın yerini kavgaya bırakması üzerine F.İ., yanında bulundurduğu tabanca ile E.Y.'ye 6 el ateş etti. Bacağına isabet eden kurşunlar nedeniyle kanlar içerisinde yerde kalan E.Y.'ye ilk müdahalesi çevredeki vatandaşlar ve polis ekipleri yaptı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince E.Y., Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan olay sonrası kaçan F.İ. ise, polis ekiplerinin kısa kovalamacası sonrası yakalanarak gözaltına alındı. F.İ., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Silahlı kavga sonrası polis ekipleri, caddede geniş güvenlik önlemleri aldı. Vatandaşları olay yerinden uzaklaştırmakta büyük güçlük çeken polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ayrıca görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin ardından kapanan cadde, tekrar araç ve yaya trafiğine açıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.