Kastamonu'da 'ByLock' operasyonunda 34 kişi gözaltına alındı

Kastamonu'da FETÖ zanlısı 16 kişi tutuklandı



KASTAMONU - Kastamonu'da KOM ekiplerince 'ByLock' kullandıkları tespit edilen çeşitli meslek grubundakilere gerçekleştirilen operasyonda 34 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 16 kişi ise tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında örgütün haberleşme programı olduğu söylenen 'ByLock' kullanıcılarına operasyon düzenlendi. Kastamonu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda içlerinde imam-hatip, öğretmen, doktor, ev hanımı, iş adamı gibi çeşitli meslek gruplarından oluşan ve yakalaması bulunan toplam 34 kişi tespit edildi. KOM ekiplerince eş zamanlı düzenlenen operasyonda adreslerinde bulunan 27 kişi gözaltına alınırken, 7 kişi ise adreslerinde bulunamadı.

'ByLock' kullanıcısı oldukları ileri sürülen ve gözaltına alınan 27 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen E.İ., E.Ö., F.B., M.D., M.F.Ö., N.K., N.E., S.S., S.S.I., K.K., E.K., A.D., Y.E.D., H.K., H.D. ve Ü.T., çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adliyeye sevk edilen diğer 11 kişi ise, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Adreslerinde bulunamayan 7 kişinin ise yakalanması için çalışma başlatıldı.