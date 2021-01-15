Kastamonu'da Buzluk Mağarası'na keşif gezisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kastamonu'da Buzluk Mağarası'na keşif gezisi

15.01.2021 15:09 | Son Güncelleme: 15.01.2021 15:12
Kastamonu'da Buzluk Mağarası'na keşif gezisi

Kastamonu'da Azdavay ve Pınarbaşı ilçeleri arasında bulunan Buzluk Mağarası'na keşif gezisi gerçekleştirildi.

Kastamonu'da Azdavay ve Pınarbaşı ilçeleri arasında bulunan Buzluk Mağarası'na keşif gezisi gerçekleştirildi.

Kastamonu Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü Derneği (KADASK) ekibince Karafasıl köyüne yaklaşık 3 kilometre mesafede bulunan mağaraya bir saatlik doğa yürüyüşünün ardından ulaşıldı.

Mağarada incelemelerde bulunan ekip, keşif ve rota bilgilerini kayıt altına aldı.

KADASK Başkanı Alp Arslan, AA muhabirine, kentte yeni rota ve keşifler için oluşturdukları ekibin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Doğa sporlarına büyük ilgi beklediklerini antatan Arslan, "İçinde bulunduğumuz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından doğaya ve doğa sporlarına yoğun ilgi olacağını biliyoruz. Dernek olarak ara vermek zorunda kaldığımız faaliyetleri, yeni keşif ve rotalarla sürdürüyoruz. Ilgaz ve Küre Dağları ile sayısız doğal güzellikleri barındıran Kastamonu'da önemli işlere imza atan ekibimizi tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Semih Yüksel

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlker Başbuğ Meral Akşener Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kanye West Ajda Pekkan Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Emre Taşdemir İsmail Kartal Oğuzhan Özyakup Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kar Twitter Fenerbahçe İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kastamonu'da Buzluk Mağarası'na keşif gezisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 15:32:12. #1.15#
title