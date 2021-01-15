Kastamonu'da Buzluk Mağarası'na keşif gezisi

Kastamonu'da Azdavay ve Pınarbaşı ilçeleri arasında bulunan Buzluk Mağarası'na keşif gezisi gerçekleştirildi.

Kastamonu Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü Derneği (KADASK) ekibince Karafasıl köyüne yaklaşık 3 kilometre mesafede bulunan mağaraya bir saatlik doğa yürüyüşünün ardından ulaşıldı.

Mağarada incelemelerde bulunan ekip, keşif ve rota bilgilerini kayıt altına aldı.

KADASK Başkanı Alp Arslan, AA muhabirine, kentte yeni rota ve keşifler için oluşturdukları ekibin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Doğa sporlarına büyük ilgi beklediklerini antatan Arslan, "İçinde bulunduğumuz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından doğaya ve doğa sporlarına yoğun ilgi olacağını biliyoruz. Dernek olarak ara vermek zorunda kaldığımız faaliyetleri, yeni keşif ve rotalarla sürdürüyoruz. Ilgaz ve Küre Dağları ile sayısız doğal güzellikleri barındıran Kastamonu'da önemli işlere imza atan ekibimizi tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Semih Yüksel