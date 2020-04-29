Kastamonu'da buzdolabı tamircisi, sensörlü dezenfekte kabini üretti
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Kastamonu'da buzdolabı tamircisi, sensörlü dezenfekte kabini üretti

- Kastamonu'da buzdolabı tamircisi, sensörlü dezenfekte kabini üretti Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde elektronik ustası ile buzdolabı tamircisi, el ele vererek sensörlü dezenfekte kabini geliştirdi.

Kastamonu'da buzdolabı tamircisi, sensörlü dezenfekte kabini üretti
29.04.2020 15:38 | Son Güncelleme: 29.04.2020 15:42

- Kastamonu'da buzdolabı tamircisi, sensörlü dezenfekte kabini üretti

KASTAMONU - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde elektronik ustası ile buzdolabı tamircisi, el ele vererek sensörlü dezenfekte kabini geliştirdi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde elektronik ustası ve buzdolabı tamircisi, el ele vererek korona virüs salgınına karşı vatandaşların içine girerek dezenfekte olabileceği dezenfekte kabini geliştirdi. Elektronik Ustası Aydın Danaoğlu ile Buzdolabı Tamir Ustası Fuat Çömlekçioğlu, el birliği ile insanların kendilerini dezenfekte edebileceği ürünü geliştirmek için harekete geçti. 1 günde kabinin çizimlerini tamamlayan Danaoğlu ve Çömlekçioğlu, 15 gün süren çalışmalarının sonunda boyu 1 metre 90 santim yüksekliğinde, 1 metre genişliğinde kabin üretti. Üretilen kabin, sensör sayesinde içeri girenleri algılayarak dezenfekte edebiliyor.

"Birlikten kuvven doğar dedik, harekete geçtik"

İnebolu'nun dezenfekte kabinine ihtiyaç duyabileceğini düşündüklerini belirten Elektronik Ustası Aydın Danaoğlu, "İnebolu ilçemizin bir dezenfekte kabinine ihtiyacını düşündük. Vatandaşların toplu olduğu yerden bir yer olan Pazaryerlerinde ve resmi kurumun girişleri gibi yerde vatandaşların kendisini korona virüse karşı dezenfekte edebileceği ürünü plan ve projesini çizerek yapımına başladık. Dezenfekte kabini 15 gün içerisinde çalışmamalarımızı tamamlayarak faaliyete geçirdik. İnebolu'da şuanda o kadar virüs olayımız çoğunlukta değil ama olmayacak diye bir şey yoktur. Sonuçta bir tedbirin alınması gerekiyordu bizde dezenfekte kabini Fuat arkadaşım ile birlikte birlikten kuvvet doğar dedik ve ürettik. İnebolu'muza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Eğer belediyelerden veya bir isteyen vatandaşımız olursa hemen kısa sürede tedarik ederek yapabiliriz" dedi.

"Dezenfeksiyon kabinini üreterek hayata geçirdik"

Buzdolabı tamircisi Fuat Çömlekçioğlu ise, "Dezenfekte kabindeki tek amacımız bizim korona virüsüne karşı vatandaşlarımıza hizmet etmek onların sağlığını koruyabilmek. Başka hiç bir amacımız yok. Tecrübelerimizi kullanarak Aydın Danaoğlu arkadaşım ile birlikte dezenfekte kabinini üreterek hayata geçirdik. Herhangi bir kar amacı gütmeden toplumumuza faydası olacak şekilde bu ürünü halkımıza sunacağız" diye konuştu.

"Sistem otomatik olarak çalışıyor"

Sistemin sensörler sayesinde otomatik olarak çalıştığını söyleyen Çömlekçioğlu, "Kabin içine girince sensörler algılıyor. Daha sonra sistem otomatik olarak çalışmaya başlıyor. Bu çalışmamız ilk olduğu için 15 gün içinde de ürünü geliştirip son halini verdik. Kabinimizin boyu 1 metre 90 santim yüksekliğinde, 1 metre genişliğinde şuanda faaliyete geçirmiş bulunuyoruz" Halkımıza hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Kastamonu'da buzdolabı tamircisi, sensörlü dezenfekte kabini üretti

Kaynak: İHA

Manşet

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