Kastamonu'da buzdolabı tamircisi, sensörlü dezenfekte kabini üretti
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Kastamonu'da buzdolabı tamircisi, sensörlü dezenfekte kabini üretti

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde elektronik ustası ile buzdolabı tamircisi, el ele vererek sensörlü dezenfekte kabini geliştirdi.

Kastamonu'da buzdolabı tamircisi, sensörlü dezenfekte kabini üretti
29.04.2020 14:52 | Son Güncelleme: 29.04.2020 14:52

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde elektronik ustası ile buzdolabı tamircisi, el ele vererek sensörlü dezenfekte kabini geliştirdi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde elektronik ustası ve buzdolabı tamircisi, el ele vererek korona virüs salgınına karşı vatandaşların içine girerek dezenfekte olabileceği dezenfekte kabini geliştirdi. Elektronik Ustası Aydın Danaoğlu ile buzdolabı tamir ustası Fuat Çömlekçioğlu, el birliği ile insanların kendilerini dezenfekte edebileceği ürünü geliştirmek için harekete geçti. 1 günde kabinin çizimlerini tamamlayan Danaoğlu ve Çömlekçioğlu, 15 gün süren çalışmalarının sonunda boyu 1 metre 90 santim yüksekliğinde, 1 metre genişliğinde kabin üretti. Üretilen kabin, sensör sayesinde içeri girenleri algılayarak dezenfekte edebiliyor.

"Birlikten kuvvet doğar dedik, harekete geçtik"

İnebolu'nun dezenfekte kabinine ihtiyaç duyabileceğini düşündüklerini belirten Elektronik Ustası Aydın Danaoğlu, "İnebolu ilçemizin dezenfekte kabinine ihtiyacını düşündük. Vatandaşların toplu olduğu bir yer olan Pazar yerlerinde ve resmi kurumun girişleri gibi yerde vatandaşların kendisini korona virüse karşı dezenfekte edebileceği ürünü plan ve projesini çizerek yapımına başladık. Dezenfekte kabini 15 gün içerisinde çalışmalarımızı tamamlayarak faaliyete geçirdik. İnebolu'da şu anda virüs olayımız o kadar fazla değil ama olmayacak diye bir şey yoktur. Sonuçta bir tedbirin alınması gerekiyordu bizde dezenfekte kabinini Fuat arkadaşım ile birlikte birlikten kuvvet doğar diyerek ürettik. İnebolu'muza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Eğer belediyelerden veya bir isteyen vatandaşımız olursa hemen kısa sürede tedarik ederek yapabiliriz" dedi.

"Dezenfeksiyon kabinini üreterek hayata geçirdik"

Buzdolabı tamircisi Fuat Çömlekçioğlu ise, "Dezenfekte kabindeki tek amacımız bizim korona virüsüne karşı vatandaşlarımıza hizmet etmek onların sağlığını koruyabilmek. Başka hiç bir amacımız yok. Tecrübelerimizi kullanarak Aydın Danaoğlu arkadaşım ile birlikte dezenfekte kabinini üreterek hayata geçirdik. Herhangi bir kar amacı gütmeden toplumumuza faydası olacak şekilde bu ürünü halkımıza sunacağız" diye konuştu.

"Sistem otomatik olarak çalışıyor"

Sistemin sensörler sayesinde otomatik olarak çalıştığını söyleyen Çömlekçioğlu, "Kabin içine girince sensörler algılıyor. Daha sonra sistem otomatik olarak çalışmaya başlıyor. Bu çalışmamız ilk olduğu için 15 gün içinde de ürünü geliştirip son halini verdik. Kabinimizin boyu 1 metre 90 santim yüksekliğinde, 1 metre genişliğinde ve şu anda faaliyete geçirmiş bulunuyoruz. Halkımıza hayırlı olsun" şeklinde konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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