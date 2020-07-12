Kastamonu'da boğulma tehlikesi geçiren anne ve kızı kurtarıldı Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki ilçesi Çatalzeytin'de boğulma tehlikesi geçiren anne ve kızı kurtarıldı.

Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki ilçesi Çatalzeytin'de boğulma tehlikesi geçiren anne ve kızı kurtarıldı.

Ginolu Plajı'nda denize giren kızının çırpındığını gören anne, yardım etmek isterken kendisi de akıntıya kapıldı.

Çevredekilerce sudan çıkarılan anne ve kızı, 112 Acil Servis ekibince Çatalzeytin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kurtarılan annenin Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği, kızının ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA