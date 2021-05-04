Kastamonu'da birer site, sokak ve mahallede uygulanan karantina sona erdi
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Kastamonu'da birer site, sokak ve mahallede uygulanan karantina sona erdi

Kastamonu'da birer site, sokak ve mahallede uygulanan karantina sona erdi
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Araç ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında birer site, sokak ve mahallede uygulanan karantinaya son verildi.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında birer site, sokak ve mahallede uygulanan karantinaya son verildi.

Araç Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararı doğrultusunda artan vaka sayıları nedeniyle Çay Mahallesi'nde bulunan bir site ile Erikli Dere Sokak ve İnönü Mahallesi'nin 10 gün süreyle karantina altına alındığı hatırlatıldı.

İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ekiplerince yapılan kontrollerde mahallede Kovid-19 pozitif vaka sayılarının azaldığı, bunun üzerine bölgede karantina uygulamasına son verildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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