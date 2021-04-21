Kastamonu'da birer site, sokak ve mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
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Kastamonu'da birer site, sokak ve mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Kastamonu'da birer site, sokak ve mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Araç ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında birer site, sokak ve mahallenin karantinaya alındığı bildirildi.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında birer site, sokak ve mahallenin karantinaya alındığı bildirildi.

Araç Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca son dönemde artan vaka sayıları nedeniyle Çay Mahallesi'nde bulunan bir site ile Erikli Dere Sokak ve İnönü Mahallesi'nin 10 gün karantina altına alınmasına karar verildiği aktarıldı.

Açıklamada, karantina süresince yerleşim birimlerinde yaşayan kamu kurum ve kuruluşu görevlileri ile özel sektör çalışanlarının idari izinli sayılacağı belirtildi.

Giriş çıkışlara izin verilmeyen yerleşim birimlerinde, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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