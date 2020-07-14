Kastamonu'da bir sokak karantinaya alındı
Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir sokakta karantina uygulaması başlatıldı.
14.07.2020 18:33 | Son Güncelleme: 14.07.2020 19:03
Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir sokakta karantina uygulaması başlatıldı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda, ilçeye bağlı Mütevelli Mahallesi Muradiye Sokağı, salgının kontrol altına alınması amacıyla 14 gün karantinada tutulacak.
Giriş çıkışlara izin verilmeyen sokakta güvenlik ve sağlık ekipleri önlem alacak.
Kaynak: AA