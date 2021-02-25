Kastamonu'da bir sitede başlatılan karantina sona erdi
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Kastamonu'da bir sitede başlatılan karantina sona erdi

25.02.2021 11:09 | Son Güncelleme: 25.02.2021 11:12
Kastamonu'da bir sitede başlatılan karantina sona erdi

Kastamonu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir sitede uygulanan karantina tedbirleri kaldırıldı.

Kastamonu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir sitede uygulanan karantina tedbirleri kaldırıldı.

Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi'ndeki bir sitesinin Kovid-19 salgınının kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla başlatılan karantina süreci sona erdi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında 17 Şubat'ta karantinaya alınan sitede ikamet eden kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olanlar ile özel sektör çalışanlar idari izinli sayılmış, sitede ikamet eden vatandaşların tüm ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek birimlerince karşılanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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