Kastamonu'da bir okulda Kovid-19 nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi
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Kastamonu'da bir okulda Kovid-19 nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi

Kastamonu'da bir okulda Kovid-19 nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir okulda eğitim öğretimin uzaktan yapılması kararı alındı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir okulda eğitim öğretimin uzaktan yapılması kararı alındı.

Cide Kaymakamı Ömer Sağlam başkanlığında yapılan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, salgının yayılım hızını kontrol altında tutmak ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin etmek ve fiziki mesafeyi korumak amacıyla tedbir kararları alınarak uygulamaya geçirildi.

Celal Ece Anaokulu'nun görevlisinden alınan PCR testinin pozitif çıkması nedeniyle salgının yayılımını kontrol altında tutmak amacıyla 19 Nisan'dan itibaren 10 iş günü yüz yüze eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

Bu süreçte okulda uzaktan eğitime geçilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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