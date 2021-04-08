Kastamonu'da bir okulda Kovid-19 nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir okulda eğitim öğretimin uzaktan yapılması kararı alındı.

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir okulda eğitim öğretimin uzaktan yapılması kararı alındı.

Doğanyurt Kaymakamı Tahir Yılmaz başkanlığında yapılan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, salgının yayılım hızını kontrol altında tutmak ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin etmek ve fiziki mesafeyi korumak amacıyla tedbir kararları alınarak uygulamaya geçirildi.

Vaka sayılarındaki artış nedeniyle Doğanyurt Yatılı Bölge Ortaokuluda eğitim öğretimin 16 Nisan'a kadar uzaktan devam etmesi, okulun pansiyonunun da kapatılması kararlaştırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor