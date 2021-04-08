Kastamonu'da bir okulda Kovid-19 nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kastamonu'da bir okulda Kovid-19 nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi

Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel
Kastamonu'da bir okulda Kovid-19 nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir okulda eğitim öğretimin uzaktan yapılması kararı alındı.

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir okulda eğitim öğretimin uzaktan yapılması kararı alındı.

Doğanyurt Kaymakamı Tahir Yılmaz başkanlığında yapılan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, salgının yayılım hızını kontrol altında tutmak ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin etmek ve fiziki mesafeyi korumak amacıyla tedbir kararları alınarak uygulamaya geçirildi.

Vaka sayılarındaki artış nedeniyle Doğanyurt Yatılı Bölge Ortaokuluda eğitim öğretimin 16 Nisan'a kadar uzaktan devam etmesi, okulun pansiyonunun da kapatılması kararlaştırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Haydar Akar Süleyman Soylu Alparslan Türkeş Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Esra Erol Hazal Kaya Bahar Candan
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Yılmaz Vural Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kastamonu'da bir okulda Kovid-19 nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 18:34:24. #1.16#
title